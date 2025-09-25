Théâtre : Une lettre adressée au Point-du-Jour

L’équipe du théâtre du Point-du-Jour a eu l’excellente idée d’inclure dans sa programmation le dernier spectacle, La Lettre, du metteur en scène suisse le plus capé, Milo Rau.

Le spectacle a été créé au dernier Festival d’Avignon dans un cadre très spécifique, celui du “Répertoire de poche” demandé par Tiago Rodrigues (le patron des lieux). Soit des spectacles de forme modeste, sans grande infrastructure, pouvant être joués à peu près partout. Un retour à un théâtre simple, accessible à tous, populaire.



Dans la pièce, à partir d’une lettre issue des archives familiales qui sert de fil rouge, deux interprètes évoquent leur grand-mère décédée. Celle d’Arne de Tremerie, vedette de la radio flamande qui rêvait de jouer dans La Mouette d’Anton Tchekhov. Et celle d’Olga Mouak, schizophrène, qui vivait au Cameroun et entendait des voix avant de périr brûlée vive. Ayant grandi à Orléans, la jeune comédienne se passionne pour Jeanne d’Arc, figure historique qu’elle relie à son aïeule.

Jouée cet été à différents endroits dans et autour d’Avignon, La Lettre a été bien reçue, grâce à l’implication forte du duo de comédiens, qui alterne confessions intimes et réflexions sur la place du théâtre, et plus globalement de l’art, dans notre société.

La Lettre – Du 1er au 3 octobre au théâtre du Point-du-Jour