Floriane Durin, Carl Miclet, Marianne Pommier et Laurent Secco incarnent les fringants mousquetaires du roi en combinaison de travail aux couleurs criardes et sont tous coiffés d’une perruque du plus parfait mauvais goût imitant la coupe mulet qui faisait fureur dans les années 80.

C’est d’ailleurs dans l’univers de ces années-là que nous plonge la pièce. Dans leurs costumes bariolés, les bretteurs n’hésitent pas à pousser la chansonnette, accompagnés d’une pop synthétique et sirupeuse à souhait.

On est alors plus près de Freddie Mercury ou de Madonna que du cardinal de Richelieu. Duels spectaculaires, cavalcades effrénées, séductions express autant qu’expertes, manipulations subtiles et coups tordus s’enchaînent sur un rythme échevelé.

On le voit, rien n’est sérieux dans cette version surprenante du chef-d’œuvre de Dumas, si ce n’est le travail acharné qui a été entrepris pour condenser en un peu plus d’une heure de spectacle les presque 900 pages et 67 chapitres de ce best-seller intemporel.

Les 4 Mousquetaires, Épopée pop – Le 23 février, aux Transmetteurs, Rillieux-la-Pape