Culture
Freda © Aurélie Rivierez

Théâtre : Freda, une autofiction politique à La Machinerie de Vénissieux

  • par Caïn Marchenoir

    • Mariama, jeune comédienne réunionnaise et comorienne, fuit un spectacle où elle incarne Joséphine Baker. 

    Entre souvenirs intimes et mémoire collective, elle questionne les stéréotypes, l’héritage colonial et la place des artistes racisés.

    Dans ce seule en scène puissant et tragi-comique, Kaïnana Ramadani mêle français et créole pour explorer les liens entre France, États-Unis et océan Indien. Une autofiction politique qui trace un chemin vers l’émancipation.

    Freda – Les 6 et 7 novembre à La Machinerie de Vénissieux

    à lire également
    Danse : face à l’oppression, la chute des corps

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Villeurbanne : 450 élèves évacués après une fuite de gaz dans un collège 13:42
    Théâtre : Freda, une autofiction politique à La Machinerie de Vénissieux 13:41
    Danse : face à l’oppression, la chute des corps 13:00
    Lyon : un homme de 29 ans perd la vie après une chute du 5e étage 12:14
    Lyon : Jamais Sans Toit demande la réquisition d’un gymnase pour héberger les enfants à la rue 11:35
    d'heure en heure
    Veolia déploie des bennes intelligentes en Auvergne-Rhône-Alpes pour améliorer le tri 10:58
    Rhône : le colonel Benoît Villeminoz nommé à la tête du GIGN 10:22
    Grégory doucet
    Municipales 2026 à Lyon : "Ce n’est pas le temps de la campagne", assure Doucet 09:48
    Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut équiper les seniors d’un “bouton d’alerte anti-fraude” 09:15
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 08:33
    Tenu en échec par Brest, l'OL reste à 2 points du podium 08:11
    Près de Lyon : des lycéens s'engagent dans la préservation du patrimoine local 07:54
    la Saône en crue en février 2021.
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut