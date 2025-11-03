Théâtre : Freda, une autofiction politique à La Machinerie de Vénissieux

Mariama, jeune comédienne réunionnaise et comorienne, fuit un spectacle où elle incarne Joséphine Baker.

Entre souvenirs intimes et mémoire collective, elle questionne les stéréotypes, l’héritage colonial et la place des artistes racisés.

Dans ce seule en scène puissant et tragi-comique, Kaïnana Ramadani mêle français et créole pour explorer les liens entre France, États-Unis et océan Indien. Une autofiction politique qui trace un chemin vers l’émancipation.

Freda – Les 6 et 7 novembre à La Machinerie de Vénissieux