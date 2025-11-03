Actualité
Villeurbanne : 450 élèves évacués après une fuite de gaz dans un collège

  • par Clémence Margall

    • L'école et le collège Immaculée Conception de Villeurbanne ont été évacués dans la matinée après une fuite de gaz dans le gymnase de l’établissement. Les pompiers sont toujours sur place.

    450 élèves du collège et de l’école Immaculée Conception de Villeurbanne ont dû être évacués ce lundi 3 novembre en raison d’une fuite de gaz dans le gymnase de l’établissement scolaire. Selon nos informations, 27 sapeurs-pompiers et 9 engins ont été dépêchés sur les lieux.

    L’origine de la fuite de gaz a d’ores et déjà été identifiée : il s’agit d’un défaut au niveau d’une vanne. Si l’intervention est terminée, les secours sont néanmoins toujours sur place. Les élèves ont quant à eux pu rejoindre l'établissement en sécurité.

