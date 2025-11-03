Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Lyon : un homme de 29 ans perd la vie après une chute du 5e étage

  • par La rédaction

    • Un homme a perdu la vie après avoir chuté du 5e étage dans un immeuble du 8e arrondissement de Lyon.

    Un homme de 29 a perdu la vie après avoir chuté du 5e étage d'un immeuble situé au 51 avenue Mermoz dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères d'actuLyon, l'individu se serait volontairement jeté par la fenêtre de son appartement, peu avant 10 h dimanche 2 novembre.

    Une lettre d'adieu, rédigée à la main et expliquant son geste a été retrouvé dans le domicile de l'homme. Les secours ne sont pas parvenus à sauver la victime malgré des tentatives de réanimation. Une enquête a été ouverte, elle vise à valider ou invalider la piste du suicide.

    à lire également
    Lyon : Jamais Sans Toit demande la réquisition d’un gymnase pour héberger les enfants à la rue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Danse : face à l’oppression, la chute des corps 13:00
    Lyon : un homme de 29 ans perd la vie après une chute du 5e étage 12:14
    Lyon : Jamais Sans Toit demande la réquisition d’un gymnase pour héberger les enfants à la rue 11:35
    Veolia déploie des bennes intelligentes en Auvergne-Rhône-Alpes pour améliorer le tri 10:58
    Rhône : le colonel Benoît Villeminoz nommé à la tête du GIGN 10:22
    d'heure en heure
    Grégory doucet
    Municipales 2026 à Lyon : "Ce n’est pas le temps de la campagne", assure Doucet 09:48
    Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut équiper les seniors d’un “bouton d’alerte anti-fraude” 09:15
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 08:33
    Tenu en échec par Brest, l'OL reste à 2 points du podium 08:11
    Près de Lyon : des lycéens s'engagent dans la préservation du patrimoine local 07:54
    la Saône en crue en février 2021.
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    De la pluie avant le retour du soleil à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:14
    Jean-Paul Bret
    Municipales à Villeurbanne : "Il est très vraisemblable que j’y aille", précise Jean-Paul Bret 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut