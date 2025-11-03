Lyon : un homme de 29 ans perd la vie après une chute du 5e étage

Un homme a perdu la vie après avoir chuté du 5e étage dans un immeuble du 8e arrondissement de Lyon.

Un homme de 29 a perdu la vie après avoir chuté du 5e étage d'un immeuble situé au 51 avenue Mermoz dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères d'actuLyon, l'individu se serait volontairement jeté par la fenêtre de son appartement, peu avant 10 h dimanche 2 novembre.

Une lettre d'adieu, rédigée à la main et expliquant son geste a été retrouvé dans le domicile de l'homme. Les secours ne sont pas parvenus à sauver la victime malgré des tentatives de réanimation. Une enquête a été ouverte, elle vise à valider ou invalider la piste du suicide.