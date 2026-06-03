Culture

Théâtre et littérature : Gislaine Drahy, un itinéraire bien narré

  • par Caïn Marchenoir

    • Dans Délestage (Itinéraire Théâtre / 1981 – 2014), bref ouvrage récemment paru, Gislaine Drahy revient sur la singularité de son parcours, avec sa compagnie le Théâtre Narration. 

    Le livre intéressera les amateurs de théâtre, et plus particulièrement tous ceux qui s’interrogent sur cet art étrange, la mise en scène. 

    Avec une écriture sensible, où chaque mot compte, Gislaine Drahy raconte les intuitions (le mot revient à plusieurs reprises), le travail acharné sur les textes, les rapports passionnés avec les comédiens. 

    Maurice Blanchot, Rainer Maria Rilke, Jean Ristat, François Bon, Frédéric Boyer et d’autres mais aussi Corneille (lors d’une de ses rares incursions dans le domaine classique)…

    Elle dit le rapport étroit qui se noue entre la metteuse en scène qu’elle fut et les mots des auteurs qu’elle voulait faire entendre. 

    Quelques extraits d’articles (René Solis, Jean-Pierre Thibaudat, Bernadette Bost, Hervé Pons) témoignent de l’exigence aussi bien que de la qualité de son travail.

    - Le lundi 8 juin, elle bénéficiera d’une carte blanche au théâtre des Marronniers, pour une rencontre avec Olivier Neveux et Mathilde Priolet (son éditrice). Concert lecture improvisé (Gislaine Drahy, Gilles Laval), suivie d’une discussion bord de scène. Il est prudent de réserver. /// C. M.

    Délestage (Itinéraire Théâtre / 1981 – 2014) – Gislaine Drahy, éditions esse que, 88 p., 12 €.

    à lire également
    Danse et terres afghanes aux Subs

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Théâtre et littérature : Gislaine Drahy, un itinéraire bien narré 12:46
    Impôts
    Rhône : la campagne de déclaration d'impôts se termine ce jeudi 12:35
    Danse et terres afghanes aux Subs 11:59
    Escapades sportives : trails fraîcheur autour de Lyon 11:30
    Lyon : un homme agressé à l’arme blanche dans le quartier de Gerland 11:05
    d'heure en heure
    MC Solaar et Youssoupha aux Nuits de Fourvière : qui sème le rap récolte les applaudissements 10:58
    À côté de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, il transforme son jardin en parking payant avant d’être arrêté 10:12
    Vaulx-en-Velin : après l'incendie volontaire, un suspect arrêté dans un buisson 09:33
    Les joueurs du FC Vaulx-en-Velin "fouillés comme des délinquants" avant un match dans la Drôme 08:45
    Les librairies Furet du Nord et Decitre placées en redressement judiciaire 08:08
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Lyon : un homme meurt après une défenestration quai Saint-Vincent 07:55
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Pluie et inondation : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance  07:32
    Nuages et éclaircies
    Météo : une nouvelle journée nuageuse à Lyon, 24 degrés attendus ce mercredi  07:16
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut