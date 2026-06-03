Théâtre et littérature : Gislaine Drahy, un itinéraire bien narré

Dans Délestage (Itinéraire Théâtre / 1981 – 2014), bref ouvrage récemment paru, Gislaine Drahy revient sur la singularité de son parcours, avec sa compagnie le Théâtre Narration.

Le livre intéressera les amateurs de théâtre, et plus particulièrement tous ceux qui s’interrogent sur cet art étrange, la mise en scène.

Avec une écriture sensible, où chaque mot compte, Gislaine Drahy raconte les intuitions (le mot revient à plusieurs reprises), le travail acharné sur les textes, les rapports passionnés avec les comédiens.

Maurice Blanchot, Rainer Maria Rilke, Jean Ristat, François Bon, Frédéric Boyer et d’autres mais aussi Corneille (lors d’une de ses rares incursions dans le domaine classique)…

Elle dit le rapport étroit qui se noue entre la metteuse en scène qu’elle fut et les mots des auteurs qu’elle voulait faire entendre.

Quelques extraits d’articles (René Solis, Jean-Pierre Thibaudat, Bernadette Bost, Hervé Pons) témoignent de l’exigence aussi bien que de la qualité de son travail.

- Le lundi 8 juin, elle bénéficiera d’une carte blanche au théâtre des Marronniers, pour une rencontre avec Olivier Neveux et Mathilde Priolet (son éditrice). Concert lecture improvisé (Gislaine Drahy, Gilles Laval), suivie d’une discussion bord de scène. Il est prudent de réserver. /// C. M.

Délestage (Itinéraire Théâtre / 1981 – 2014) – Gislaine Drahy, éditions esse que, 88 p., 12 €.