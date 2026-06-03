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Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Rhône : drogues et véhicules saisis dans une vaste opération de contrôles sur l'A46

  • par LR

    • Les gendarmes du Rhône et de l’Ain ont mené une opération coordonnée au niveau du péage de Genay dans la nuit du 30 au 31 mai.

    Nouvelle opération coup de poing des forces de l’ordre sur les routes du département du Rhône. Dans la nuit de vendredi à samedi, les gendarmes de plusieurs unités du Rhône et de l’Ain ont déployé un dispositif de contrôle autour du péage de Genay, sur l’A46. L’objectif était de renforcer la sécurité routière et lutter contre les trafics de stupéfiants sur cet axe particulièrement fréquenté aux portes de Lyon.

    Au total, 106 véhicules et 117 personnes ont été contrôlés côté Rhône. Les militaires ont relevé 14 infractions au cours de l’opération. Deux amendes forfaitaires délictuelles ont notamment été dressées pour usage de stupéfiants.

    Deux personnes ont également été placées en garde à vue. La première pour conduite sous l’emprise de produits stupéfiants, la seconde pour transport et cession présumée de drogues. Dans les deux cas, les véhicules ont été placés en fourrière administrative.

    La gendarmerie du Rhône indique vouloir poursuivre ce type d’actions afin de prévenir les comportements dangereux et lutter contre les trafics sur les principaux axes routiers du département.

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