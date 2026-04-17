Culture
Monarques © Christophe Raynaud de Lage

Théâtre des Célestins : Émotion, migrations et papillons avec Emmanuel Meirieu

  • par Caïn Marchenoir

    • Emmanuel Meirieu est de retour aux Célestins avec un nouveau spectacle, Monarques, qui s’est imposé comme un choc émotionnel intense partout où il a été programmé.

    C’est toujours un plaisir de retrouver celui qui a longtemps été présenté comme “l’enfant terrible du théâtre lyonnais”, Emmanuel Meirieu. Même s’il n’est désormais plus lyonnais, puisqu’il a quitté Lyon pour la capitale, il y a des années. 

    Il a cependant gardé des liens privilégiés avec la ville de ses débuts retentissants, lorsqu’il montait au théâtre de la Croix-Rousse des classiques (Peter Pan !, Médée wanted dead or alive, A gun for Electre) de manière iconoclaste et explosive – au sens littéral du terme !

    L’un de ses derniers spectacles, Dark was the night, a d’ailleurs été présenté, avec succès, aux Célestins, au début de l’année 2023. 

    Et c’est justement sur la grande scène du théâtre sang et or qu’on le retrouve cette saison avec Monarques. Une pièce qui lui a permis de revenir à l’écriture. 

    Où l’on suit d’abord un parapentiste à la toile froissée qui s’est lancé un sacré défi : relier la région des Grands Lacs canadiens aux montagnes mexicaines du Michoacán. 

    Un périple sur les traces de la plus longue migration saisonnière observée chez un insecte : celle des papillons monarques, de moins en moins nombreux en raison du réchauffement climatique. 

    Comme il le fait souvent, Emmanuel Meirieu croise différentes histoires dans sa pièce. L’histoire du parapentiste se mêle à celle d’un jeune migrant qui fait le trajet inverse. 

    En effet, juché sur une carcasse de wagon, il tente la traversée, du sud au nord, pour fuir la misère en enjambant le “mur Trump”. Il est un des passagers clandestins de la “Bestia”, un train extrêmement dangereux qui passe à travers la jungle et le désert, où des narcotrafiquants tentent d’attraper les migrants au lasso pour les rançonner ensuite. Emmanuel Meirieu a toujours aimé les westerns…

    Monarques – Du 22 au 26 avril aux Célestins

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