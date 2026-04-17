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Bouchon à l’entrée du tunnel de Fourvière. @WilliamPham

Métropole de Lyon : les axes M6-M7, A7 et le tunnel sous Fourvière seront fermés les week-ends en mai

  • par C.M.

    • La Direction interdépartementale des routes Centre-Est et la Métropole de Lyon vont réaliser plusieurs travaux sur les axes M6-M7, l’A7 et dans le tunnel sous Fourvière, nécessitant leur fermeture.

    Des nombreuses complications attendent les automobilistes dans les prochaines semaines. D’importants travaux vont en effet être réalisés au mois de mai sur les viaducs de Pierre-Bénite ou encore dans le tunnel sous Fourvière, touchant donc des axes majeurs de l’agglomération. Cela impliquera leur fermeture durant les week-ends du mois de mai. Cela concerne les axes M6-M7 ainsi que l’autoroute A7, le tunnel sous Fourvière et les trémies de Perrache.

    Restrictions et itinéraires de déviation

    Des restrictions de circulation auront ainsi lieu les week-ends suivants : du jeudi 7 mai à 22 heures au lundi 11 mai 6 heures, au plus tard ; du mercredi 13 mai 22 heures au lundi 18 mai 6 heures ; du vendredi 22 mai 22 heures au mardi 26 mai 6 heures et du vendredi 29 mai 22 heures au lundi 1er juin 6 heures. En conséquence, la circulation sera interdite dans les deux sens de circulation entre l’échangeur de Valver (M6) et l’échangeur 1 de la M7, ainsi que dans le sens Paris-Marseille, entre l’échangeur de Pierre-Bénite (47/450) et l’échangeur de Saint-Fons (A7/D383). L’intervention dans le tunnel de Fourvière et dans les trémies de Perrache se déroulera en continu et impliquera la fermeture de la M6 dans les deux sens de circulation entre l’échangeur porte de Valvert et l’échangeur Lyon-Centre.

    Pendant les travaux et la fermeture, les usagers seront incités à éviter la zone en empruntant les axes de transit situés à l’est de Lyon : A46 + N346 (Rocade Est), BPNL (Périphérique Nord) + D383 (périphérique Laurent Bonnevay), A46 + A42 + D383. Tandis que les usagers qui souhaitent emprunter le pont de Pierre-Bénite en direction de Marseille, il faudra emprunter l’A450 (direction Brignais), la RD342 (direction Rive-de-Gier), puis A47 (direction de Givors) pour rejoindre l’A7.

    La Métropole de Lyon souligne que ces fermetures ont été choisies de façon "stratégique" pour impacter le moins possible les automobilistes et coïncident avec une baisse du trafic "constatée" lors des week-ends prolongés et des jours fériés (-35 % le samedi, jusqu’à -50 % en jour férié et le dimanche).

    Dernière phase de travaux pour les viaducs de Pierre-Bénite

    L’intervention sur les viaducs de Pierre-Bénite avance. Elle sera d’ailleurs parmi les dernières phases importantes des travaux de réhabilitation en cours depuis début 2025.

    Du côté du tunnel sous Fourvière, les agents s’attelleront à la réparation des murs du tunnel dans le sens Paris-Marseille, à la réfection de 150 mètres de linéaires du tunnel, toujours dans le même sens, ainsi qu’à une intervention longue "pour assurer le séchage des bétons mis en œuvre" et au remplacement de l’ensemble des éclairages dans les deux sens de circulation.

    2 bornes à incendie, avec une reprise complète de l’alimentation en eau, seront installées dans les trémies de Perrache. Des travaux de démolition de quais et enrobés du pôle bus vont par ailleurs être réalisés. Enfin, l’interruption de la circulation permettra l’abattage d’un arbre au niveau du quai Perrache, sur la M7. Ce platane, situé entre le quai et la M7, présente un danger pour les usagers.

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