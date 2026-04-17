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Mairie de Villeurbanne. (Image d’illustration) @WilliamPham

Villeurbanne : un concert organisé pour les 40 ans de carrière de l’organiste Mahmoud Gamaleddyn

  • par Clémence Margall

    • Pour les 40 ans de carrière de Mahmoud Gamaleddyn, organiste à l’Hôtel de Ville de Villeurbanne lors des mariages, un concert anniversaire se tiendra le 21 avril.

    Cela fait maintenant quatre décennies que Mahmoud Gamaleddyn fait résonner l’orgue de l’Hôtel de Ville de Villeurbanne lors des quelque 500 mariages annuels célébrés dans la commune. Pour fêter cet anniversaire, l’organiste invite les Villeurbannais à un concert autour de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach le mardi 21 avril.

    Les portes de l’Hôtel de Ville ouvriront à 18 h 30, tandis que les festivités débuteront à 19 heures. Le rendez-vous est donné dans la salle du Conseil des mariages, au 2e étage. Le concert est gratuit, mais les inscriptions sont toutefois obligatoires auprès de l’Espace info, par téléphone (04 72 65 80 90) ou par mail (dac@mairie-villeurbanne.fr).

    Formé au piano au conservatoire d’Alexandrie et au Caire, passé par les conservatoires de Dole, Lyon ou Grenoble, c’est la musique baroque qui a conduit Mahmoud Gamaleddyn à se spécialiser dans le clavecin et l’orgue. Le 21 avril, Mahmoud Gamaleddyn fera donc vibrer l’instrument construit par la maison Mutin Cavaillé-Coll installé dans la salle du Conseil depuis 1934.

    Lire aussi : Villeurbanne : un ciné-spectacle original programmé au TNP fin avril

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