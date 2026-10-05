"Back to reality" au théâtre de la Croix-Rousse

Présenté la saison dernière au théâtre du Point-du-Jour, Back to reality, repris en octobre par le théâtre de la Croix-Rousse, revient sur les jeunes années de trois sœurs, dont la metteuse en scène Catherine Hargreaves.

L’aînée, Rachel, est atteinte de trisomie 21. La cadette, Rebecca, a filmé leur vie dix ans durant, avant que son disque dur ne lâche. Catherine, la benjamine et conceptrice du spectacle, a hérité des quelques rushs restants.

À partir de cette matière, elle propose un spectacle qui raconte le lien particulier unissant les trois sœurs, tout en montrant la joie de grandir aux côtés de l’aînée trisomique.

Trois interprètes masculins, hilarants, incarnent des séquences de la vie de Rachel, en mélangeant anglais et français, ses chansons favorites, ceux qu’elle a croisés : amis, collègues, médecins, et même Catherine Deneuve…

Un trio dont fait partie George Webster, acteur et danseur porteur de trisomie 21, véritable star en Grande-Bretagne.

Back to reality –Du 7 au 10 octobre au théâtre de la Croix-Rousse