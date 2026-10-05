Culture
Le pianiste Cédric Tiberghien

Schumann et Beethoven, simili concerti à l'Auditorium

  • par Guillaume Médioni

    • Dans l’ombre du monumental Concerto pour piano de Robert Schumann, se tiennent deux œuvres concertantes plus modestes, en un mouvement unique (au lieu des trois traditionnels du concerto), répondant aux noms d’Introduction et Allegro.

    Alors que le premier, qualifié par le compositeur d’appassionato, était dédié à sa femme Clara, le second l’était à leur ami et protégé Johannes Brahms.

    Malgré leurs proportions modérées (un quart d’heure pour chaque œuvre), ces deux Introduction et Allegro synthétisent parfaitement l’effervescence romantique du style de Schumann dont le pianiste Cédric Tiberghien sera chargé de défendre les couleurs sous la direction de la cheffe Simone Young à la tête de l’Orchestre national de Lyon, laquelle nous gratifiera également d’une Symphonie n° 6 “Pastorale” de Ludwig van Beethoven.

    Schumann / Beethoven –Jeudi 8 à 20 h et samedi 10 octobre à 18 h à l’Auditorium

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