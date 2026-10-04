Théâtre : Montaigne en scène à Vienne

Portés par Hervé Briaux, Les Essais de Montaigne quittent la page pour retrouver la scène, dans une forme épurée où la parole devient présence.

À travers une sélection de textes, le comédien fait entendre la liberté de ton et la modernité d’une pensée qui interroge encore aujourd’hui notre rapport au monde.

Sans chercher l’illustration, le spectacle privilégie l’adresse directe et l’incarnation, laissant émerger un Montaigne tour à tour ironique, lucide et profondément humain, servi par l'interprétation du comédien Hervé Briaux.

Les grandes questions qui le traversent, telles que l’amitié, la mort, l’éducation ou la tolérance, résonnent ici dans l’instant partagé avec le public. Une proposition qui rappelle combien la scène peut raviver la pensée philosophique et en faire une expérience vivante.

Les Essais – Le 6 octobre au théâtre François-Ponsard, Vienne