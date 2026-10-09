Théâtre de la Renaissance : tous au Lac Toubifri !

Petit événement dans le monde des musiques hybrides, le théâtre de la Renaissance* accueille la nouvelle création du Very Big Experimental Toubifri Orchestra. Une formation locale aussi déjantée qu’audacieuse.

L’ensemble sera pour l’occasion accompagné de sept chanteuses et chanteurs, le temps d’une comédie musicale opératique délibérément extravagante et délurée.

Tout commence par une interdiction de baignade qui, au sein du village touché par cette atteinte aux besoins et libertés, déclenche un mouvement de réaction polymorphe de la part des habitants.

Mais voilà que d’étranges figures surgissent, accentuant le côté fantaisiste et rocambolesque de l’intrigue.

Entre mouvement social pour le droit à l’eau, rock, pop, jazz, musiques savantes et improvisation, notre petit équipage nous réserve de sacrées surprises.

Le Lac –Du 13 au 16 octobre à 20 h au théâtre de la Renaissance

*En coproduction avec l’Opéra Underground

Une vidéo tirée de l'album Outre du Very Big Experimental Toubifri Orchestra :