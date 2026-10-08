Exposition au CHRD : ces femmes héroïnes et oubliées de l’histoire

Le CHRD de Lyon (Centre d’histoire de la résistance et de la déportation) rend visibles les actions héroïques de jeunes infirmières françaises en 1945, après la libération des camps en Pologne.

Le CHRD de Lyonmet à l’honneur de très jeunes femmes longtemps restées dans l’ombre de l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale et dont l’épopée a démarré auprès de Madeleine Pauliac.

Médecin pédiatre, résistante ayant participé à la libération de Paris, elle intègre à 31 ans, en 1945, les Forces françaises de l’intérieur comme médecin-lieutenant puis est envoyée par le général de Gaulle en Pologne pour soigner et rapatrier – avec des infirmières ambulancières engagées à la Croix-Rouge qui avait son hôpital à Varsovie – les déportés français libérés par l’Armée rouge comme ceux qui étaient encore retenus prisonniers par Staline.

Elles étaient onze, avaient pour nom l’Escadron bleu en référence à la couleur de leur uniforme et ont réussi en quelques mois à rapatrier des milliers de Français, parcourant 40 000 kilomètres, confrontées sur leur chemin à l’horreur des camps comme aux violentes tensions politiques de l’après-guerre.

Après avoir accompagné la sortie de l’album sur la résistante Madeleine Riffaud (éditions Dupuis) et toujours avec cet objectif de valoriser des destins féminins hors du commun, le CHRD collabore ici avec les auteurs de la bande dessinée L’Escadron bleu, 1945, sortie en janvier 2026 aux mêmes éditions – la scénariste-romancière Virginie Ollagnier et le dessinateur Yan Le Pon – qui constitue une adaptation du récit Madeleine Pauliac, l’insoumise de Philippe Maynial, son neveu. Aux côtés des dix-neuf panneaux qu’ils ont conçus avec le CHRD, l’exposition présente des objets exceptionnels, photos et archives prêtés par les familles de l’Escadron bleu.

L’Escadron bleu, une épopée féminine –Du 8 octobre au 13 juin 2027 au CHRD de Lyon