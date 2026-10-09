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L’Équipe de France de handball est de retour à la LDLC Arena. @FRAHandball

L’équipe de France de handball de retour à la LDLC Arena en janvier

  • par Corentin Lucas

    • Les Bleus du handball s’offriront deux rencontres lors du Tournoi de France organisé à la LDLC Arena de Décines-Charpieu, du 8 au 10 janvier prochain.

    L’équipe de France de handball s’apprête à faire son grand retour à la LDLC Arena pour la troisième fois. Du 8 au 10 janvier, l’antre de Décines-Charpieu sera le théâtre du Tournoi de France, qui fera office de préparation à la Coupe de monde prévue le 13 janvier en Allemagne.

    Au programme, les Bleus affronteront la Grèce le vendredi 8 janvier, à 20h30, dans la foulée du match Hongrie-Tunisie, dont le coup d’envoi est prévu pour 18h. Ces deux rencontres font office de demi-finales. Les perdants se rencontreront le dimanche 10 janvier, à 14h30. Juste après, à 17h, le public lyonnais pourra assister à la finale du Tournoi de France.

    Les quatre rencontres seront disputées au sein de la LDLC Arena de Décines-Charpieu. La billetterie est ouverte depuis ce jeudi 8 octobre sur le site de l’enceinte sportive. À ce stade, toutes les catégories sont encore accessibles, avec des prix allant de 20 à 110 euros. La compétition risque de se jouer à guichets fermés.

    Lire aussi : Les billets pour les deux concerts du Muse à la LDLC Arena épuisés en quelques minutes

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