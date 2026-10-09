Gilles Platret, nouveau candidat à l’élection présidentielle de 2027

Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 @ Capture d’écran facebook

Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, jeudi 8 octobre, lors d’une réunion publique devant près de 600 personnes. Il doit désormais réunir les 500 parrainages nécessaires.

Le maire divers droite de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), Gilles Platret, a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, devant ses soutiens lors d’une réunion publique intitulée "Parlons de la France", organisée jeudi 8 octobre au soir. L’événement s’est tenu dans les salons du Colisée la salle de basket de la ville et a rassemblé près de 600 personnes.

Durant plus d’une heure, l’élu a présenté son analyse de la situation du pays, en évoquant notamment un risque de guerre civile et une perte de repères. Il s’est également exprimé sur l’islamisme et sur l’assimilation, et a comparé plusieurs indicateurs, dont la production agricole, l’éducation, le commerce extérieur et la dette. Parmi les propositions avancées figurent l’abrogation des 35 heures, le rétablissement des frontières nationales et la déchéance des mandats de ceux qu’il désigne comme des "ennemis de l’intérieur "

Gilles Platret prévoit de parcourir la France pour recueillir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter, en commençant par la Bretagne dès la semaine prochaine.

Âgé de 53 ans, Gilles Platret est maire de Chalon-sur-Saône depuis 2014 et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté depuis 2016. Ancien membre de l’UMP puis des Républicains, il siège parmi les divers droite depuis 2024. Il a été réélu à la mairie en mars dernier. Il s’agit de sa première candidature à un scrutin national ; il s’était auparavant présenté trois fois aux élections législatives, sans être élu.

Au 8 octobre, selon France Info, trente-un candidats sont déclarés pour les élections présidentielles 2027.

