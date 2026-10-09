À Lyon, 18 prévenus jugés pour un trafic de cigarettes contrefaites de plus de 33 tonnes

Depuis ce lundi 5 octobre, 18 prévenus comparaissent devant le tribunal correctionnel de Lyon dans une affaire de trafic de cigarettes contrefaites. L’enquête a permis de saisir plus de 33 tonnes de tabac.

Un nouveau procès concernant un trafic XXL de cigarettes contrefaites a lieu à Lyon depuis ce lundi 5 octobre. Au total, 18 personnes, majoritairement issues de l’est de l’Europe, sont jugées par le tribunal correctionnel pour leur implication présumée dans une filière criminelle d'approvisionnement très organisée.

Au total, 33,38 tonnes de cartouches de cigarettes des marques Marlboro et Rothmans ont été saisies au cours des investigations. Cela représente une valeur marchande estimée à 17,37 millions d’euros. Le préjudice fiscal pour l’État est, quant à lui, évalué à 15,15 millions d’euros.

Lyon comme plaque tournante de ce trafic

Les investigations ont permis d’identifier plusieurs lieux de stockage dans le Rhône, comme à Décines-Charpieu, Vaulx-en-Velin ou encore Brignais. L’approvisionnement aurait été assuré depuis la Pologne, où des usines de fabrication de cigarettes contrefaites auraient été démantelées au cours de l’enquête.

Comme lors du précédent procès auquel nous avions assisté en septembre dernier, le réseau aurait utilisé les réseaux sociaux pour organiser ensuite une partie de ses ventes, comme Snapchat. Les enquêteurs soupçonnent un homme de 51 ans vivant à Villeurbanne d’avoir dirigé le réseau selon des éléments rapportés par Le Progrès. Au cours de la procédure, il aurait reconnu avoir fait venir huit camions chargés de cigarettes en deux ans. D’autres prévenus sont soupçonnés d’avoir réceptionné les livraisons, collecté l’argent, géré des revendeurs locaux ou assuré la livraison des cigarettes.

Les 18 prévenus doivent désormais répondre de plusieurs chefs de prévention, dont l’importation de tabac en contrebande en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs et le blanchiment aggravé. Le procès doit durer une dizaine de jours, avec un délibéré attendu le 15 octobre.

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