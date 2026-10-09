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L’aéroport de Lyon Saint Exupéry. © ALLILI MOURAD/SIPA

Avant de s’envoler pour l’Algérie, elle vole de la marchandise au duty-free de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

  • par LR

    • Le 22 septembre, les policiers de sécurisation de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ont interpellé une jeune femme algérienne de 30 ans, après qu’elle a volé de la marchandise au duty-free. Elle a écopé de 10 mois de prison ferme.

    Il était environ 13 h 45, le 22 septembre dernier, lorsque des policiers de sécurisation de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ont été appelés en salle d’embarquement afin d’interpeller une femme ayant dérobé de la marchandise au duty-free quelques heures plus tôt.

    Identifiée, la jeune femme de 30 ans, d’origine algérienne, avait déjà embarqué dans un avion à destination de l’Algérie. Lors de son interpellation, elle était toujours en possession des différents parfums signalés comme volés. De nombreux vêtements de marque, neufs et avec étiquettes, contrefaits, ainsi que des parfums ont par ailleurs été découverts dans ses bagages.

    Très défavorablement connue des services de police pour des faits similaires, la suspecte a été placée en garde à vue. Dans le cadre de la convention avec la Direction générale des finances publiques (DGFIP), la mise en cause, débitrice d'amendes impayées, était contrainte de régler la somme due. Elle a été déférée jeudi 24 septembre devant le parquet de Lyon et condamnée à 10 mois de prison ferme.

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