Culture
In Vista © Julie Cherki

Théâtre Astrée de Villeurbanne : quand la caméra danse...

  • par Martine Pullara

    • Le chorégraphe Yan Raballand et le danseur/caméraman Jean-Camille Goimard nous invitent à regarder la danse au plus près des corps.

    Avec In Vista, pièce pour trois interprètes, un caméraman et une caméra, le théâtre Astrée accueille le fruit d’une collaboration qui dure depuis plusieurs années entre le danseur et chorégraphe lyonnais Yan Raballand et le vidéaste Jean-Camille Goimard, aussi danseur et chorégraphe, qui développe avec sa compagnie Au-delà du bleu des projets alliant danse contemporaine, sport extrême et nature comme il œuvre à la restitution de projets chorégraphiques inclusifs.

    Dans une scénographie minimaliste qui laisse la place aux corps, où la danse s’inspire de situations réalistes et de scènes plus oniriques, le caméraman, d’abord complice discret, devient acteur de la partition chorégraphique révélant de plus près ses rythmes et ses espaces, la relation des corps entre eux et leur métamorphose.

    À la manière d’un visiteur qui découvre dans un musée une sculpture en s’approchant et en tournant autour, il s’agit pour Raballand d’éveiller la curiosité du spectateur, de lui permettre d’observer les détails, les courbes et les reliefs des corps comme leurs intentions, de provoquer le trouble entre ceux au plateau et ceux filmés pour décupler ses émotions et regarder la danse autrement. En espérant aussi que dans cette nouvelle proximité, le spectateur lui-même se sente emporté dans la fluidité des mouvements sublimés par le regard à fleur de peau du vidéaste.

    In Vista - Yan Raballand (en collaboration avec Jean-Camille Goimard) – Le 13 octobre à 19h19 au théâtre Astrée de Villeurbanne – theatre-astree.univ-lyon1.fr

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