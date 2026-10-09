Rhône : des travaux attendus sur les routes à Amplepuis et Genas la semaine prochaine

Des travaux seront réalisés les 15 et 16 octobre à Amplepuis et Genas, sur les routes RD8 et RD13. Des perturbations sont attendues.

Le Département du Rhône va réaliser de nouvelles opérations sur les routes du territoire la semaine prochaine, entraînant quelques perturbations. Dans le détail, la collectivité réalisera des travaux de purge de chaussée le jeudi 15 octobre sur la RD13, à Amplepuis. En conséquence, la circulation sera alternée.

Le 16 octobre, de nouveaux travaux de purge de chaussée seront menés sur la RD8, toujours à Amplepuis, et la circulation sera également alternée. Le même jour, des travaux de renforcement de chaussée seront réalisés de nuit sur la RD8, mais au niveau de Genas. La route sera donc barrée au niveau du giratoire RD29. Une déviation sera mise en place.

Le coût total de ces opérations est évalué à plus de 94 000 euros.