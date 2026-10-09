Wendie Renard, capitaine d’OL Lyonnes, s’offre un défilé à la Fashion Week

Wendie Renard, capitaine d’OL Lyonnes, lors de son premier défilé à la Fashion Week. @Wendie Renard

La capitaine d’OL Lyonnes, Wendie Renard, a défilé cette semaine pour la maison Pierre Cardin lors de la Fashion Week de Paris.

Wendie Renard a déjà trouvé sa reconversion. La capitaine emblématique d’OL Lyonnes a découvert cette semaine les podiums de la Fashion Week, à Paris. La footballeuse lyonnaise a participé à son tout premier défilé pendant cette trêve internationale. Pour cette première, elle a porté une création de la maison Pierre Cardin, présentée dans le cadre de la collection printemps-été 2027.

"Fière d’avoir osé"

Sur Instagram, Wendie Renard est revenue sur cette expérience. "Mes premiers pas dans le monde de la mode… et mon tout premier défilé, aux côtés d’un couturier mythique. Fière d’avoir osé, heureuse d’avoir vécu ce moment unique et profondément reconnaissante envers toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette belle aventure possible. Merci Pierre Cardin pour ce moment inoubliable."

À 36 ans, Wendie Renard semble préparer, comme il se doit, son après-carrière.

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