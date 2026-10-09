Actualité
Wendie Renard, capitaine d’OL Lyonnes, lors de son premier défilé à la Fashion Week. @Wendie Renard

Wendie Renard, capitaine d’OL Lyonnes, s’offre un défilé à la Fashion Week

  • par Corentin Lucas

    • La capitaine d’OL Lyonnes, Wendie Renard, a défilé cette semaine pour la maison Pierre Cardin lors de la Fashion Week de Paris.

    Wendie Renard a déjà trouvé sa reconversion. La capitaine emblématique d’OL Lyonnes a découvert cette semaine les podiums de la Fashion Week, à Paris. La footballeuse lyonnaise a participé à son tout premier défilé pendant cette trêve internationale. Pour cette première, elle a porté une création de la maison Pierre Cardin, présentée dans le cadre de la collection printemps-été 2027.

    "Fière d’avoir osé"

    Sur Instagram, Wendie Renard est revenue sur cette expérience. "Mes premiers pas dans le monde de la mode… et mon tout premier défilé, aux côtés d’un couturier mythique. Fière d’avoir osé, heureuse d’avoir vécu ce moment unique et profondément reconnaissante envers toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette belle aventure possible. Merci Pierre Cardin pour ce moment inoubliable."

    À 36 ans, Wendie Renard semble préparer, comme il se doit, son après-carrière.

    Lire aussi : JO 2030 : le COJOP nomme son directeur délégué du pôle de Lyon

    à lire également
    Rhône : des travaux attendus sur les routes à Amplepuis et Genas la semaine prochaine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : des travaux attendus sur les routes à Amplepuis et Genas la semaine prochaine 11:05
    Wendie Renard, capitaine d’OL Lyonnes, s’offre un défilé à la Fashion Week 10:26
    PFAS: trois associations mettent en demeure le groupe Seb de respecter ses obligations légales 09:58
    Présidentielle 2027 : Gabriel Attal à Lyon ce samedi pour un "grand meeting" 09:22
    Edmond Gasser, sacré "Un des Meilleurs Ouvriers de France" en sommellerie 08:51
    d'heure en heure
    Mouvement lycéen en direct : des tirs de mortiers à Villeurbanne, au moins 5 établissements impactés 08:50
    Météo à Lyon : coup de froid ce week-end, à quoi s'attendre la semaine prochaine ? 08:50
    musée Lugdunum visiteurs
    Lyon : plongez dans le quotidien d'une matrone romaine ce samedi à Lugdunum 08:25
    Mobilisation lycéenne : la rectrice et le préfet du Rhône réunissent les représentants des élèves 07:50
    Lyon : les journalistes du Progrès et du groupe Ebra en grève ce vendredi 07:33
    Un vendredi ensoleillé et frais à Lyon, seulement 16 degrés attendus 07:14
    Jean-Charles Kohlhaas
    "Teol coûtait deux à trois fois moins cher que le métro E", se désole Jean-Charles Kohlhaas 07:00
    Les billets pour les deux concerts du Muse à la LDLC Arena épuisés en quelques minutes 08/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut