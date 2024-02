Théâtre Astrée : du cri… en playback !

Une variation autour du cri en playback, c’est la proposition pleine d’humour de Nicolas Barry qui explore le cri, expression de la peur, de la surprise, de la douleur ou du plaisir, très présente sur les scènes à tel point qu’elle est un stéréotype de l’esthétique contemporaine.

Sauf qu’ici, il le fait sans donner de la voix, réalisant avec son trio décapant un ballet de bouches d’où rien ne sort et qui finissent par trouver le playback comme dans un vieux film doublé où les textes et musiques sont entièrement enregistrés.

Mêlant cabaret, conférence et poésie sonore, Grand Crié oscille entre le texte et les corps des interprètes, créant un poème dramatique et chorégraphique qui semble demander au public de manière à la fois drôle et angoissée : “Est-ce que vous nous entendez ?”

Grand Crié - Nicolas Barry – Le 13 février au théâtre Astrée