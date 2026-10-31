Culture
Santa Park © Christophe Raynaud de Lage

"Santa Park": scène d’horreur à la Croix-Rousse

  • par Caïn Marchenoir

    • Santa Park, au théâtre de la Croix-Rousse, est un conte horrifique (et drôle) qui nous emmène dans un endroit hors du temps.

    Dernier spectacle en date d’Ambre Kahan, Santa Park (présenté la saison dernière aux Célestins, où elle était artiste associée) s’adresse en priorité aux enfants et aux jeunes adolescents. Même si le spectacle peut séduire aussi les plus âgés.

    C’est un conte horrifique qui nous emmène dans un endroit hors du temps, une vieille baraque de fête foraine. C’est là le territoire de deux enfants, Hécate et Arthur, qui veillent sur un étrange gardien qui n’a pas de nom.

    Le trio devient quatuor quand Pépé, lunettes d’aviateur et ailes sur le dos, se joint à eux. Sans lien avec l’extérieur, ils s’occupent, se disputent, se réconcilient, se déguisent et jouent à se faire peur. Jusqu’au jour où ils doivent affronter la disparition de leur gardien…

    Les dialogues sont drôles, l’interprétation est impec, le décor inventif et plein de surprises, un bon spectacle à voir en famille.

    Santa Park – Les 6 et 7 novembre au théâtre de la Croix-Rousse

    à lire également
    Acte III contre la vie chère : le musée des Confluence et Lugdunum fermés ce samedi face aux risques de dégradations

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Santa Park": scène d’horreur à la Croix-Rousse 14:58
    CRS lors de la manifestation du 1er mai 2026 à Lyon. (CM)
    Acte III contre la vie chère à Lyon : 10 000 à 15 000 manifestants attendus, un important dispositif de sécurité déployé 14:04
    Acte III contre la vie chère à Lyon : plusieurs lignes de métro, tramway et bus perturbées ce samedi 13:13
    Gastronomie : un restaurant lyonnais parmi les meilleures tables végétales du monde 12:30
    "Cauchemar en cuisine" : Philippe Etchebest recherche des restaurants à sauver à Lyon 11:51
    d'heure en heure
    Immobilier neuf : à 3 161 euros /m², Mâcon dans le quatuor des villes les moins chères de France 11:06
    Lyon : un immeuble menace de s’effondrer à la Croix-Rousse, une rue fermée et des écoliers relogés 10:33
    Présidentielle 2027 : David Lisnard mise sur Lyon pour son premier grand meeting de campagne 09:45
    Météo : un samedi frais et nuageux, jusqu’à 11 degrés attendus à Lyon 09:02
    Sandrine Runel
    Budget 2027 : "aucun compromis avec le gouvernement", note Sandrine Runel (PS) 07:00
    Groupama Stadium Lyon
    Football : Lyon pourrait accueillir la finale de la Ligue des nations 2027 30/10/26
    Cimetière de la Guillotière à Lyon
    Acte III contre la vie chère : le cimetière de la Guillotière fermé par mesure de sécurité ? 30/10/26
    Décines-Charpieu : une aire de jeux pour enfants ravagée par un incendie, la maire Laurence Fautra monte au créneau 30/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut