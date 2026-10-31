Santa Park, au théâtre de la Croix-Rousse, est un conte horrifique (et drôle) qui nous emmène dans un endroit hors du temps.

Dernier spectacle en date d’Ambre Kahan, Santa Park (présenté la saison dernière aux Célestins, où elle était artiste associée) s’adresse en priorité aux enfants et aux jeunes adolescents. Même si le spectacle peut séduire aussi les plus âgés.

C’est un conte horrifique qui nous emmène dans un endroit hors du temps, une vieille baraque de fête foraine. C’est là le territoire de deux enfants, Hécate et Arthur, qui veillent sur un étrange gardien qui n’a pas de nom.

Le trio devient quatuor quand Pépé, lunettes d’aviateur et ailes sur le dos, se joint à eux. Sans lien avec l’extérieur, ils s’occupent, se disputent, se réconcilient, se déguisent et jouent à se faire peur. Jusqu’au jour où ils doivent affronter la disparition de leur gardien…

Les dialogues sont drôles, l’interprétation est impec, le décor inventif et plein de surprises, un bon spectacle à voir en famille.

Santa Park – Les 6 et 7 novembre au théâtre de la Croix-Rousse