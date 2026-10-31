À table
Le restaurant Mertensia vient de recevoir quatre radis du guide international We’re Smart World. (photo Amaury Neury)

Gastronomie : un restaurant lyonnais parmi les meilleures tables végétales du monde

  • par Amaury Perrin

    • Ouvert en février 2025 dans le 6e arrondissement de Lyon, Mertensia vient de recevoir quatre radis du guide international We’re Smart World. Une distinction qui récompense le travail du chef Flavien Guarato et sa cuisine végétale.

    La gastronomie lyonnaise compte une nouvelle adresse remarquée à l'international. Le restaurant Mertensia, installé rue Tronchet dans le 6e arrondissement, vient de décrocher quatre radis auprès de We’re Smart World. Le guide a distingué l'établissement ce mercredi à Bruxelles parmi les meilleures tables végétales du monde. Moins de deux ans après son ouverture, le restaurant confirme ainsi ses ambitions gastronomiques.

    Le végétal au cœur de l'assiette

    Derrière cette distinction, on retrouve le chef et propriétaire Flavien Guarato. Ancien second de cuisine du restaurant Culina Hortus, lui-même reconnu pour sa gastronomie végétale, il a notamment développé son savoir-faire lors d'un séjour au Japon. Chez Mertensia, il place ainsi les légumes, les produits de saison et les saveurs au centre de ses créations. Le guide We’re Smart World salue notamment des assiettes précises, où le produit occupe une place centrale.

    L'établissement propose deux expériences gastronomiques à l'aveugle. Le midi, les clients découvrent un menu en six séquences, à partir de 34 euros en version végétale et 39 euros en version marine. Le soir, le chef décline sa cuisine en huit séquences, avec des menus à 65 et 75 euros. Une proposition qui permet de choisir entre une expérience entièrement végétale et une cuisine associant légumes et produits de la mer.

    Au 52 rue Tronchet, Mertensia mise également sur les producteurs locaux et les ingrédients de saison. Le restaurant accueille ses clients du mardi au samedi, au déjeuner comme au dîner. Avec cette nouvelle distinction internationale, Flavien Guarato confirme la place de son établissement dans le paysage gastronomique lyonnais.

    Lire aussi : La table du mois à Lyon : Mertensia

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