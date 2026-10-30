Acte III contre la vie chère : le cimetière de la Guillotière fermé par mesure de sécurité ?

Le cimetière de la Guillotière pourrait être fermé ce samedi 31 octobre après-midi pour des raisons de sécurité. Et ce, en plein week-end de la Toussaint.

La Ville de Lyon craint que la manifestation, prévue ce samedi 31 octobre dans le cadre du mouvement contre la vie chère, ait un impact sur l’accès au cimetière de la Guillotière. Par précaution, les riverains sont invités à se recueillir le matin (avant 12 h 30) ou le dimanche 1er novembre en journée.

La municipalité n’exclut pas de complètement fermer le cimetière ce samedi après-midi, sans avertissement préalable, pour ne prendre aucun risque. Une mesure de sécurité justifiée par le grand nombre de personnes qui se rendent aux cimetières à l’occasion des fêtes de la Toussaint. D'autant plus que, dans le même temps, entre 10 000 et 15 000 personnes sont attendues dans les rues de Lyon, selon la préfecture du Rhône.

D'autres mesures avaient aussi été prises en amont afin de prévenir les accidents et faciliter le déplacement des usagers dans le cimetière face à l'affluence du public et la présence de fleuristes ambulants durant la période de Toussaint. Entre autres, des restrictions concernant les travaux de marbrerie, les livraisons de fleurs et les opérations de fossoyage. Des horaires spécifiques sont également appliqués pour les inhumations, avec certaines interdictions ponctuelles jusqu'au 2 novembre.

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