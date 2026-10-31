La production de l'émission de M6 lance un nouvel appel à candidatures dans le Rhône. Les restaurateurs lyonnais en difficulté, mais aussi leurs proches et leurs clients, peuvent signaler leur établissement pour tenter de bénéficier de l'aide du chef.

Philippe Etchebest pourrait bientôt poser ses valises dans un restaurant de la région lyonnaise. La production de "Cauchemar en cuisine" recherche actuellement des établissements en difficulté dans le Rhône pour la seizième saison de l'émission. Selon nos confrères du Progrès, et après vérification, ce nouvel appel concerne Lyon et ses environs. La production espère ainsi trouver des restaurateurs prêts à accueillir le chef pour tenter de redresser leur activité.

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Restaurateurs, proches et clients peuvent candidater

La recherche s'adresse aux professionnels qui rencontrent des difficultés financières, une baisse de fréquentation ou des problèmes d'organisation. Les tensions au sein des équipes ou avec la direction peuvent également motiver une candidature. Mais les restaurateurs ne sont pas les seuls à pouvoir contacter la production. Leurs proches, leurs amis et même leurs clients peuvent aussi signaler un établissement en difficulté.

Pour proposer un restaurant, il suffit d'écrire à l'adresse castingcauchemar@m6.fr ou de contacter directement la production au 06.70.17.35.14. La chaîne met également à disposition un dossier de candidature sur son site. La production étudiera ensuite les profils avant de contacter les établissements retenus.

Cette recherche dépasse les frontières du Rhône. La production prospecte également dans plusieurs autres secteurs, notamment autour d'Avignon, de Chambéry et d'Antibes. Ces nouvelles interventions pourraient permettre à l'émission de boucler sa nouvelle saison.

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