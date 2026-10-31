En raison de la manifestation organisée ce samedi à Lyon, les TCL adaptent la circulation de plusieurs lignes dans le centre-ville. De nombreuses lignes de métro, tramway et bus connaissent des interruptions ou restrictions de desserte, avec une reprise estimée à 20 heures.

La manifestation prévue dans la capitale des Gaules entraîne des perturbations sur le réseau TCL ce samedi. Plusieurs secteurs du centre-ville ne sont plus accessibles aux transports en commun. La gare Part-Dieu et ses abords concentrent notamment une partie des interruptions. Les TCL estiment une reprise progressive du trafic à partir de 20 heures.

Métro, tramways et bus: les lignes concernées

Du côté du métro, la ligne B ne dessert plus la station Gare Part-Dieu Vivier-Merle dans les deux sens de circulation.

Plusieurs lignes de tramway connaissent également des restrictions. Le T1 circule uniquement entre IUT Feyssine et Thiers-Lafayette. Les stations entre Debourg et Gare Part-Dieu Vivier-Merle ne sont plus desservies. Le T2 assure seulement la liaison entre Saint-Priest Bel Air et Centre Berthelot. Les arrêts entre Hôtel de Région Montrochet et Perrache restent à l'arrêt. Le T3 ne circule quant à lui qu'entre Meyzieu ZI et Gare de Villeurbanne. Les stations entre Gare Part-Dieu Villette et Reconnaissance-Balzac ne sont plus accessibles. De son côté, le T4 ne circule plus du tout.

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La ligne RX de l'aéroport Saint-Exupéry fonctionne uniquement entre l'aéroport et Vaulx-en-Velin La Soie. Elle ne dessert plus la gare Part-Dieu Villette.

Deux lignes de trambus subissent également des interruptions. Sur le TB11, les arrêts entre Gare Saint-Paul et Institut d'art contemporain ne sont plus desservis. Sur le TB12, les perturbations concernent les deux sens de circulation : en direction de Kimmerling-Genêts, les arrêts entre Gare Part-Dieu Vivier-Merle et Archives-Parc Mandela ne sont plus desservis. Dans l'autre sens, les arrêts entre Félix-Faure Vivier-Merle et Gare Part-Dieu Vivier-Merle sont également concernés.

Enfin, plusieurs lignes de bus subissent également des perturbations en raison de la mobilisation. C’est notamment le cas des lignes C5, C9, C13, C14, C20 et C25, ainsi que des lignes 35, 40 et 69. Selon les secteurs, certains arrêts ne sont plus desservis et plusieurs itinéraires ont été déviés.

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