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Groupama Stadium Lyon
Le Groupama Stadium. ©Romane Thevenot

Football : Lyon pourrait accueillir la finale de la Ligue des nations 2027

  • par Corentin Lucas

    • La France envisage de candidater à l’organisation du Final Four de la Ligue des nations 2027 si les Bleus parviennent à se qualifier. Le Groupama Stadium pourrait accueillir une demi-finale de l’équipe de France et la finale de la compétition.

    Dans un entretien accordé à Ouest-France ce jeudi 29 octobre, le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a annoncé que la France souhaitait organiser le Final Four de la Ligue des nations, prévu en juin prochain, à condition que les Bleus décrochent leur qualification dans ce dernier carré.

    La FFF envisagerait de répartir les rencontres entre Lyon et Saint-Étienne. Le Groupama Stadium de Décines-Charpieu accueillerait alors la demi-finale de l’équipe de France ainsi que la finale. De son côté, le stade Geoffroy-Guichard serait chargé d’accueillir l’autre demi-finale et la petite finale. Un projet qui répondrait aux exigences de l’UEFA, dont le règlement impose une distance maximale de 150 kilomètres entre les deux villes hôtes.

    Mais avant d’imaginer les meilleures sélections européennes s’affronter dans la région lyonnaise, l’équipe de France doit encore valider son billet pour la phase finale. Les Bleus devront d’abord se qualifier pour les quarts de finale à la mi-novembre, puis franchir cette étape à la fin du mois de mars. Pour le moment, les hommes de Zinédine Zidane sont bien partis, en étant leader du groupe A.

    L’attribution de l’organisation dépend aussi du potentiel adversaire de la France en quarts de finale. L’UEFA doit désigner, le 6 décembre prochain, la paire de quarts-de-finalistes susceptible d’organiser la compétition.

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