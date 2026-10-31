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L’immeuble à l’angle des rues Eugène Pons et Saint-Eucher menaçant de s’effondrer.

Lyon : un immeuble menace de s’effondrer à la Croix-Rousse, une rue fermée et des écoliers relogés

  • par Amaury Perrin

    • Une partie d’un immeuble situé rue Eugène Pons, dans le 4e arrondissement de Lyon, menace de s’effondrer. Par mesure de sécurité, la circulation a été interrompue dans la rue et l'école voisine a dû prendre des dispositions pour accueillir temporairement ses élèves ailleurs.

    La décision fait suite à une expertise réalisée jeudi 29 octobre sur un immeuble situé à l’angle des rues Eugène Pons et Saint Eucher. Les services de sécurité ont constaté d’importants désordres structurels et un risque d’écroulement d’une partie du bâtiment. Les autorités ont donc instauré un périmètre de sécurité de 30 mètres autour de l’édifice.

    Une rue fermée pour plusieurs semaines

    Depuis jeudi, les autorités interdisent totalement la circulation rue Eugène-Pons, aussi bien aux automobilistes qu’aux cyclistes et aux piétons. Cette mesure devrait durer entre deux et trois semaines, voire davantage selon l’évolution de la situation. Les usagers peuvent contourner le secteur en empruntant la montée de la Boucle.

    Lire aussi : Lyon : deux immeubles des pentes de la Croix-Rousse évacués en raison d’un risque d’effondrement

    La situation a également des conséquences sur la rentrée scolaire après ces vacances de la Toussaint. Située à proximité immédiate du bâtiment, l’école élémentaire Georges Lapierre ne pourra pas accueillir ses élèves ce lundi 2 novembre. La mairie du 4e arrondissement cherche donc une solution pour reloger les quelque 70 écoliers et maintenir les quatre classes dans un même établissement. L’école maternelle voisine figure notamment parmi les possibilités envisagées.

    Des travaux de consolidation attendus

    Les fragilités de cet immeuble, actuellement inhabité, ne datent pas d'hier. Dès février 2026, un arrêté de mise en sécurité d'urgence avait été pris après la découverte de plusieurs désordres sur le bâtiment. La copropriété avait alors reçu l'ordre de sécuriser les lieux et de suspendre les travaux engagés.

    De nouvelles interventions doivent désormais permettre de stabiliser la structure. Des travaux de consolidation, notamment par la pose de tirants à l'intérieur du bâtiment pour retenir le mur fragilisé, sont prévus dans les prochains jours. Le périmètre de sécurité restera en place tant que les autorités n'auront pas écarté tout risque d'effondrement.

    Lire aussi : Lyon : la justice ordonne l’expulsion des 280 personnes occupant un immeuble place de Milan, un rassemblement prévu

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