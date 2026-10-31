La mobilisation contre la vie chère doit rassembler entre 10 000 et 15 000 personnes ce samedi 31 octobre à Lyon. Après les débordements des deux précédents rassemblements, la préfecture du Rhône déploie plus de 1 000 forces de sécurité et instaure plusieurs restrictions dans le centre-ville. Voici ce qu’il faut savoir avant cette nouvelle journée de mobilisation.

Lyon s’apprête à vivre une nouvelle journée de mobilisation. Ce samedi 31 octobre, l’acte III contre la vie chère doit réunir 10 à 15 000 manifestants, selon les estimations du préfet du Rhône, Étienne Guyot. Après les violences et dégradations des 17 et 24 octobre, les autorités ont prévu un dispositif de sécurité renforcé. Plus de 1 000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés dans l’agglomération.

Un cortège déclaré entre la Manufacture des tabacs et Jean Macé

La manifestation déclarée par les syndicats Solidaires, CNT et UNEF pourra bien se tenir avec un départ prévu à 14 heures depuis la Manufacture des tabacs, dans le 3e arrondissement. Le cortège doit emprunter le cours Gambetta, la rue Garibaldi et l’avenue Berthelot, avant de rejoindre la place Jean Macé. Les organisateurs se sont engagés à renforcer leur service d’ordre pour encadrer le défilé. Les autorités distinguent toutefois cette mobilisation déclarée des éventuels rassemblements en marge du parcours.

Police nationale, gendarmerie, CRS, militaires de l’opération Sentinelle et policiers municipaux seront bien sûr mobilisés. Les forces de l’ordre pourront également compter sur des équipes cynophiles, des drones, un hélicoptère et des véhicules Centaures. Les contrôles renforcés ont déjà donné lieu à plusieurs saisies en amont de la mobilisation. Autour de Lyon, les gendarmes ont notamment confisqué une batte de baseball, un poing américain et des chandelles romaines, également appelées mortiers.

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Le préfet du Rhône promet une réponse rapide en cas de trouble à l’ordre public. Les services de l’État ont aussi renforcé leur coordination avec les communes pour protéger les bâtiments publics et les centres commerciaux. Les objets susceptibles de servir de projectiles ou à construire des barricades ont été retirés de la voie publique.

Des rassemblements interdits dans une partie du centre-ville

Si le cortège déclaré est autorisé, la préfecture interdit les manifestations, défilés, attroupements et rassemblements revendicatifs dans un large périmètre du centre-ville, de 10 heures à 23 heures. Le secteur englobe notamment la Presqu’île, une partie du Vieux Lyon et les quais de Saône et du Rhône. Mais aussi plusieurs axes autour de la Guillotière et de la Part-Dieu.

D’autres restrictions s’appliquent à l’échelle de la ville. Le transport, la détention et l’utilisation de carburants, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques sont interdits jusqu’au lundi 2 novembre à 6 heures. Le port et le transport sans motif légitime d’objets pouvant constituer une arme par destination sont également interdits ce samedi. Il en est de même pour la vente d'alcool à emporter et sa consommation en réunion sur la voie publique de 20 heures à 6 heures demain. L'interdiction sera renouvellée dimanche soir aux mêmes horaires.

Un couvre-feu pour les mineurs et des consignes aux commerçants

Les restrictions se poursuivront dans la nuit d’Halloween. Un couvre-feu concernera les mineurs non accompagnés de leur responsable légal ou d’une personne majeure, de 23 heures samedi à 6 heures dimanche, dans une grande partie de la Presqu’île. Les rassemblements, cortèges et manifestations y seront également interdits pendant cette période.

La préfecture recommande aux commerçants de vérifier leurs alarmes et leurs systèmes de vidéoprotection, de protéger leurs vitrines et de rentrer leurs terrasses. Elle leur conseille aussi d’adapter leurs horaires si nécessaire et de limiter les liquidités conservées dans les caisses. Un dispositif d’information en temps réel doit enfin leur permettre de suivre l’évolution de la situation tout au long du week-end.

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