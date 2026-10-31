David Lisnard sera à Lyon en décembre dans le cadre de sa campagne aux présidentielles. (photo Gilles Traverso)

Le candidat à l’élection présidentielle, David Lisnard, réunira ses soutiens à Lyon le dimanche 13 décembre. Le maire de Cannes a choisi Eurexpo pour organiser ce rassemblement qui pourrait accueillir jusqu’à 5 000 personnes.

Lyon accueillera un rendez-vous important de la campagne présidentielle de David Lisnard. Le dimanche 13 décembre prochain, le candidat de Nouvelle Énergie tiendra un grand meeting à Eurexpo, à 15 heures. Selon les informations du Figaro, la salle modulable pourrait recevoir entre 3 000 et 5 000 personnes.

Ce rassemblement constituera ainsi le plus important meeting organisé par le maire de Cannes depuis le début de sa campagne. Depuis juillet, David Lisnard a déjà réuni ses soutiens à Saint-Raphaël (Var), à Cannes (Alpes-Maritimes) et à Benfeld (Bas-Rhin).

Une dynamique qui s'accélère à Lyon

Le candidat entend profiter de la dynamique actuelle de son mouvement. À Lyon, les adhésions à Nouvelle Énergie auraient en effet doublé en un mois et David Lisnard a enregistré une importante progression dans les intentions de vote. Dans un sondage Ipsos-BVA publié le 24 octobre, il devançait notamment Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur.

Le maire de Cannes, qui préside également l'Association des maires de France (AMF), défend depuis plusieurs semaines l'organisation d'une "grande primaire ouverte" à droite et au centre. Il a notamment appelé Éric Ciotti à renoncer à sa candidature et à rejoindre cette démarche de rassemblement.

Avec ce meeting lyonnais, David Lisnard entend ainsi donner une nouvelle ampleur à sa campagne, à quelques mois de l'élection présidentielle de 2027.

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