Les températures ne vont pas dépasser les 11 degrés à Lyon ce samedi.

Les températures resteront fraîches ce samedi 31 octobre à Lyon. Si le ciel sera couvert au réveil, quelques éclaircies devraient faire leur apparition au fil de la journée, bien que le thermomètre ne dépassera pas les 11 degrés.

Les Lyonnais devront ressortir les manteaux ce samedi matin. Au réveil, le mercure affichera seulement 4 degrés sous un ciel chargé en nuages. L'ambiance restera fraîche, avec des températures inférieures aux normales de saison.

Dans l'après-midi, le temps devrait rester calme et sec. Quelques éclaircies viendront ponctuer la couverture nuageuse et les températures grimperont progressivement jusqu'à 11 degrés. Le vent de nord-est soufflera faiblement, autour de 5 km/h.

En soirée, le thermomètre redescendra à 8 degrés puis 6 dans la nuit de samedi à dimanche. Le ciel devrait progressivement se dégager. Aucune précipitation n'est attendue sur l'ensemble de la journée.