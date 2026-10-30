Décines-Charpieu : une aire de jeux pour enfants ravagée par un incendie, la maire Laurence Fautra monte au créneau

Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 octobre, un incendie a détruit une aire de jeux au parc des Droits de l’Homme, à Décines-Charpieu. Inaugurée il y a moins d’un an, la structure représentait un investissement de 40 000 euros.

Une aire de jeux destinée aux enfants a été entièrement ravagée par les flammes au parc des Droits de l’Homme, à Décines-Charpieu. L'incendie s’est déclaré aux alentours de minuit, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 octobre. L'équipement touché avait été inauguré il y a moins d'un an, dans le cadre du projet de réaménagement du parc.

Sur ses réseaux sociaux, la maire LR de la commune, Laurence Fautra, a exprimé sa colère. "Une bande de voyous a trouvé très intelligent hier soir de mettre le feu à cette structure à destination des enfants pour s’amuser, pour prendre l’air", a-t-elle dénoncé dans une vidéo publiée en ligne. Selon l’élue, les dégâts représentent près de 40 000 euros.

Une enquête a été engagée pour retrouver les auteurs de l’incendie. Les forces de l’ordre doivent exploiter les images disponibles afin de tenter de repérer les individus.

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