Culture
À tout rompre © Brice Robert

Rentrée culturelle : Théâtre du Point-du-Jour, borderline !

  • par Caïn Marchenoir

    • “Une saison border”, telle est la définition que donne le duo à la tête du théâtre du Point-du-Jour, Angélique Clairand et Éric Massé, pour sa programmation 2026-2027.

    À l’orée de leur troisième mandat, qui leur permettra d’être là jusqu’en 2030, ils entendent bien garder leurs grands axes de programmation (engagement auprès des minorités et inclusion). D’autant qu’avec un taux de remplissage de près de 90 %, le public est au rendez-vous.


    L’affiche sera donc “border” puisque le théâtre brouillera les frontières (“borders” en anglais) entre les disciplines artistiques, les genres, les spectateurs, les techniciens et les artistes.
    Ainsi les spectacles de la série Portraits Hôtel (créée la saison dernière) seront-ils repris (du 2 au 5 octobre), avec de nouvelles pièces au menu.

    Portraits Hôtel © Bertrand Gaudillère

    Dans ces spectacles (trois pièces d’une vingtaine de minutes chaque soir), les spectateurs sont au plus près des comédiens puisqu’ils ont la particularité de se jouer dans l’intimité de chambres d’hôtel (avec des établissements partenaires, tels le Carlton, le Fourvière Hôtel ou l’hôtel Le Grand Barnum à Francheville). Comme de courtes saynètes qui nous plongent dans l’intimité des clients ou du personnel de ces hôtels. Une réussite originale !

    Dans la catégorie “mélange des genres”, on retrouvera aussi À tout rompre (vu aux Célestins en 2023), un spectacle sur le thème de la rupture, qu’elle soit amoureuse, physique ou professionnelle. Comédiens et acrobates se mélangent allègrement dans des moments intenses de voltige, entre théâtre et cirque (du 12 au 15 décembre).


    Enfin, l’initiative made in Point-du-Jour, Grand Reporterre, des spectacles entre journalisme et théâtre sur des sujets brûlants d’actualité, se poursuivra. Avec notamment un Grand Reporterre (du 12 au 14 octobre) consacré à l’exil et conçu par la metteuse en scène russe Tatiana Frolova et le journaliste ivoirien Soro Solo.

    www.pointdujourtheatre.fr

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