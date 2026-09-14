Isère : pour les Journées européennes du patrimoine, Grenoble Alpes Métropole dévoile ses équipements

Centre de tri, station d'épuration, Cosmocité… À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, qui se tiendront du 18 au 20 septembre, Grenoble Alpes Métropole ouvre les portes de ses équipements.

À vos agendas ! Pour les Journées européennes du patrimoine, qui se dérouleront partout en France du 18 au 20 septembre, Grenoble Alpes Métropole propose à ses habitants de (re)découvrir ses équipements, souvent mis de côté lorsque l’on évoque les sites historiques du territoire.

Certaines visites sont déjà complètes

Au programme, des visites dans pas moins de onze sites seront organisées. Il sera par exemple possible de se plonger dans l’histoire et les coulisses de la station d’épuration au Fontanil-Cornillon (complet), samedi 19 septembre de 9 h 30 à 11 heures, du centre de tri des déchets Athanor à La Tronche, le vendredi de 10 heures à 14 heures, du centre d’hypervision urbain à Grenoble, là où les équipes techniques régulent le trafic métropolitain vendredi et samedi (les deux jours sont complets), ou encore dans les trésors des archives municipales et métropolitaines de Grenoble, avec près de 8 kilomètres de documents et des pièces originales à découvrir, dont certaines remontent au XIIIe siècle. Il reste encore des places !

Parmi les autres visites, il sera proposé aux visiteurs de découvrir la Chartreuse de Prémol, un ancien couvent pour femmes fondé en 1234 par Béatrice de Monferrat, situé sur la commune de Vaulnaveys-le-Haut, au cœur d’un espace naturel préservé (complet), mais aussi le chantier du siège métropolitain, le Grand Marché des Alpes (complet), le quartier de l’Arlequin, la patrimoine métropolitaine Polesud (complet), le jardin pédagogique de l’Île d’amour, ou encore les coulisses du planétarium Cosmocité. "Du sol au sommet du dôme écran, découvrez les technologies qui procurent une sensation d'immersion dans l'image et le son. Apprenez comment six vidéoprojecteurs se synchronisent pour recréer la voûte céleste avec une précision saisissante, et comment les médiateurs pilotent la projection pour vous emmener aux confins de l’Univers", précise Grenoble Alpes Métropole.

Certaines visites sont toutefois déjà complètes, il faut donc bien penser à réserver ses places. L'entrée est gratuite.

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