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Jean-Luc Mélenchon
Jean-Luc Mélenchon @AFP

Demande d'annulation de deux victoires LFI aux municipales près de Lyon : Mélenchon dénonce "des manipulations politiques"

  • par V.G.

    • Alors que deux victoires de LFI aux municipales 2026 à Vaulx-en-Velin et Vénissieux pourraient être annulées par le tribunal administratif de Lyon, Jean-Luc-Mélenchon dénonce des "manipulations politiques" et attaque la préfecture.

    Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a dénoncé lundi une situation où "l'incompétence vient servir les manipulations politiques" après que l'annulation de deux victoires de LFI près de Lyon aux dernières municipales a été préconisée devant le tribunal administratif.

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    "Dans les deux cas, sont en cause la mauvaise surveillance préfectorale et des actes des listes battues. Chacun qui observe comprend qu'il est temps de travailler en 2027 à un renouvellement préfectoral capable d'éviter ce genre de situation où l'incompétence vient servir les manipulations politiques", a écrit le candidat Insoumis à la présidentielle sur X.

    Deux des principales villes remportées par LFI aux municipales de mars, Vaulx-en-Velin et Vénissieux dans la banlieue lyonnaise, pourraient être remises en jeu, la rapporteure publique du tribunal administratif ayant recommandé lundi l'annulation des deux scrutins. Des irrégularités commises par d'autres listes, l'une centriste et l'autre du Rassemblement national, ont pu avoir une influence sur des résultats extrêmement serrés, a estimé la magistrate lors d'une audience à Lyon.

    Une passe d'armes avait déjà opposé en août Jean-Luc Mélenchon et le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez au sujet de l'impartialité du corps préfectoral. Le leader Insoumis avait notamment demandé aux préfets de "retourner dans leurs bureaux et de cesser de faire des procès aux députés Insoumis devant lesquels, comme devant n'importe quel député, ils doivent faire un salut militaire réglementaire".

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