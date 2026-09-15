Lyon : les HCL organisent une semaine de prévention contre la mort inattendue du nourrisson

Du 15 au 18 septembre, les Hospices civils de Lyon proposent plusieurs ateliers gratuits pour sensibiliser les familles et les professionnels aux bons réflexes pour protéger le sommeil des nourrissons.

Les Hospices civils de Lyon se mobilisent cette semaine pour prévenir la mort inattendue du nourrisson. Du mardi 15 au vendredi 18 septembre, plusieurs rendez-vous sont organisés dans les maternités et services de néonatologie des HCL, à Bron, Oullins-Pierre-Bénite et Lyon.

Le premier temps fort a lieu ce mardi à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant, à Bron. De 9 heures à 16 heures, les familles pourront participer à différents ateliers consacrés notamment à la sécurité du couchage, au sommeil du bébé, à l’allaitement, au portage ou encore à la prévention de la plagiocéphalie, aussi appelée "tête plate". Un volet sera également consacré au sevrage tabagique autour de la grossesse.

Jeudi 17 septembre, des ateliers seront proposés à l’Hôpital Lyon Sud sur le sommeil, le portage, l’environnement du bébé et la santé du jeune enfant. À la Croix-Rousse, un stand de prévention sera installé jeudi et vendredi avec des jeux et supports pédagogiques autour du sommeil du nouveau-né et des principaux conseils de prévention.

L’ensemble de ces rendez-vous est gratuit et en accès libre, pour les familles comme pour les professionnels. Des documents et outils de prévention seront également remis aux participants.