Journées européennes du patrimoine : la préfecture de l’Ain ouvre ses portes au public

Le siège de la préfecture de l’Ain, à Bourg-en-Bresse. @Maps

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, la préfecture de l’Ain ouvre exceptionnellement ses portes à Bourg-en-Bresse.

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, la préfecture de l’Ain et l’Hôtel du Département, situés au 45 avenue Alsace-Lorraine à Bourg-en-Bresse, accueillent le public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Pendant les deux matinées, des visites commentées permettront de découvrir des espaces tels que le bureau du préfet, celui du président du Département, les salons d’honneur ou encore la salle des délibérations. Deux expositions seront également proposées aux visiteurs : "Les gendarmes résistants dans l’Ain. Le choix de l’impossible" et "L’Ain en fabrique", consacrée à l’industrie.

Un bâtiment construit au XIXe siècle

L’actuel hôtel de préfecture de l’Ain a été construit entre 1855 et 1860 par l’architecte Charles Martin. Avant sa construction, la préfecture était installée rue Crèvecœur, dans l’ancien hôtel de la province de Bresse.

Mais moins de 30 ans après la construction du nouvel édifice, celui-ci est durement touché par un incendie. Dans la nuit du 13 au 14 décembre 1885, un feu provoqué par un calorifère (ancien chauffage) ravage le bâtiment central. La reconstruction débute dès 1886 avec l’architecte Tony Ferret. Celui-ci reprend les plans d’origine tout en les modernisant, avec la création d’un appartement pour le préfet au premier étage.

Des visites gratuites mais sur réservation

Les visites de ce bâtiment seront donc gratuites lors des Journées européennes du patrimoine. En revanche, les réservations sont obligatoires et doivent être effectuées avant la soirée du jeudi 17 septembre pour des raisons de sécurité. Une pièce d’identité sera notamment demandée à l’entrée. Six créneaux sont proposés chaque matin, à 8h40, 9h20, 10h, 10h40, 11h20 et 12h. Chaque séance peut accueillir jusqu’à 50 personnes et dure environ 1h15.

Plusieurs autres sites habituellement fermés au public ouvriront également leurs portes dans l’Ain durant ce week-end comme le site Bourgmayer, l’Hôtel consulaire de la CCI de l’Ain, l’AFPMA et Radior.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | Les portes s’ouvrent dans l’Ain !



📅 Les 19 et 20 septembre, la préfecture – Hôtel du Département, le site Bourgmayer et le patrimoine économique de l’Ain ouvrent leurs portes.



Une occasion de plonger dans l’histoire, le patrimoine et les… pic.twitter.com/o5H4m9dXkx — Préfet de l'Ain (@Prefet01) September 7, 2026

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