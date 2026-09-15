Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un mardi estival et chaud à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus

  • par LR

    • C'est une nouvelle journée particulièrement estivale et chaude qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 15 septembre 2026.

    Alors que le mois de septembre est déjà bien entamé, l'été joue les prolongations à Lyon. Ce mardi 15 septembre 2026 le temps s'annonce une nouvelle fois estival avec un grand soleil qui brillera du matin au soir dans le ciel lyonnais.

    Côté températures il fait 16 degrés ce mardi matin et le thermomètre atteindra 33 degrés dans l'après-midi. Des valeurs largement au dessus des normales de saison et une chaleur particulièrement marquée pour la période qui ne devrait pas durer puisque dès mercredi les températures afficheront une nette baisse de 10 degrés.

    à lire également
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Scrutin municipal remis en cause à Vénissieux et Vaulx-en-Velin : pourquoi ces annulations ne sont pas une exception

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Scrutin municipal remis en cause à Vénissieux et Vaulx-en-Velin : pourquoi ces annulations ne sont pas une exception 08:47
    Lyon : les HCL organisent une semaine de prévention contre la mort inattendue du nourrisson 08:14
    Jean-Luc Mélenchon
    Demande d'annulation de deux victoires LFI aux municipales près de Lyon : Mélenchon dénonce "des manipulations politiques" 07:42
    Lyon soleil
    Un mardi estival et chaud à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus 07:14
    Jérémie Bréaud
    Jérémie Bréaud estime que Jean-Michel Aulas a "fait amende honorable" 07:00
    d'heure en heure
    Un cortège de mariage sème "la zizanie" à Décines : 17 procès-verbaux dressés 14/09/26
    Ain : une résidence de 96 logements bientôt réhabilitée à Bourg-en-Bresse 14/09/26
    Le Département de l’Ain accélère ses investissements dans les collèges 14/09/26
    Une employée d'une officine de Caluire délivrait de faux certificats de vaccination à ses proches.
    Auvergne-Rhône-Alpes : la campagne de prévention contre la bronchiolite débute ce lundi 14/09/26
    Lyon : un incendie se déclare dans les toilettes d’un lycée du 7e arrondissement, 800 personnes évacuées 14/09/26
    Hôtel de ville de Lyon
    Journées européennes du patrimoine : Hôtel de Ville, musées, jardins… La Ville de Lyon ouvre ses portes aux visiteurs 14/09/26
    Abdelkader Lahmar, maire (LFI) de Vaulx-en-Velin @GL
    "Rien ne peut entacher la légitimité de notre victoire" : le maire de Vaulx-en-Velin Abdelkader Lahmar monte au créneau 14/09/26
    JO 2030 : Tony Estanguet à la tête du Cojop ? C'est un "non" catégorique 14/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut