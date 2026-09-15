Un mardi estival et chaud à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus

C'est une nouvelle journée particulièrement estivale et chaude qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 15 septembre 2026.

Alors que le mois de septembre est déjà bien entamé, l'été joue les prolongations à Lyon. Ce mardi 15 septembre 2026 le temps s'annonce une nouvelle fois estival avec un grand soleil qui brillera du matin au soir dans le ciel lyonnais.

Côté températures il fait 16 degrés ce mardi matin et le thermomètre atteindra 33 degrés dans l'après-midi. Des valeurs largement au dessus des normales de saison et une chaleur particulièrement marquée pour la période qui ne devrait pas durer puisque dès mercredi les températures afficheront une nette baisse de 10 degrés.