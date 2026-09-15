Rhône : il met le feu à une maison pour un différend avec un membre de la famille

Dans la nuit du 3 septembre, les forces de l’ordre et les secours sont intervenus à Amplepuis (Rhône) pour un feu d’habitation. Le principal suspect, un mineur, a reconnu les faits. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Il était environ 0 h 40, dans la nuit du 3 septembre, lorsque les sapeurs-pompiers et les gendarmes de la brigade de Thizy-les-Bourgs ont été appelés pour un feu d’habitation à Amplepuis (Rhône). À leur arrivée sur les lieux, le feu a été rapidement maîtrisé et les trois occupants de la maison ont été évacués, sains et saufs. Ils ont dû être relogés pour la nuit.

Les premières constatations ont alors fait apparaître la piste d’un acte volontaire. Les investigations ont finalement permis, dès le lendemain, d’interpeller un suspect. Il a alors été placé en garde à vue. Si, lors de son audition, il a d’abord nié les faits, il a finalement avoué être à l’origine de l’incendie et a expliqué avoir agi dans un contexte de différend avec un membre de la famille.

Le suspect, mineur, a été présenté au tribunal judiciaire à l’issue de sa garde à vue, puis placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa comparution devant le juge des enfants.

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