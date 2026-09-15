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La caserne de Vourles-Brignais a été ciblée par un cambriolage. @Sapeurs-pompiers de Vourles-Brignais

Rhône : les casernes de pompiers renforcent leur sécurité après une série de vols

  • par La Rédaction

    • Onze casernes du Rhône et de la Métropole de Lyon ont été visées par des vols depuis début août. Le SDMIS annonce de nouvelles mesures de sécurité pour protéger son matériel opérationnel.

    Après plusieurs semaines marquées par une série de cambriolages dans les casernes de sapeurs-pompiers autour de Lyon, les mesures de sécurité vont être renforcées. Depuis début août, onze casernes du SDMIS ont été victimes de vols avec effraction visant notamment du matériel opérationnel. Les équipements de désincarcération, déjà dérobés lors de précédents cambriolages, sont particulièrement recherchés.

    À la demande du préfet du Rhône Étienne Guyot et du président du conseil d’administration du SDMIS Serge Delaigue, un plan de sécurisation a été élaboré. Il prévoit notamment de mieux protéger le matériel de secours routier, d'installer des dispositifs de détection supplémentaires et de faire intervenir les référents sûreté de la police et de la gendarmerie, dont les inspections débutent cette semaine.

    Des patrouilles renforcées seront également déployées aux abords des casernes, explique la préfecture du Rhône. "L’ensemble de ces premières mesures a déjà permis d’empêcher les vols de matériels
    opérationnels lourds    " poursuit-elle dans son communiqué.

    Une enquête a par ailleurs été ouverte par le parquet pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime.

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