Des coups de feu tirés près de Lyon : une femme blessée et un collège confiné

Aux alentours de 10 heures ce mardi 15 septembre, une femme a été blessée par un coup de feu en pleine rue à Vaugneray (Rhône). Le suspect est activement recherché.

Le village des Vallons du Lyonnais, dans les Monts du Lyonnais (Rhône), a été perturbé ce mardi 15 septembre. Selon nos confrères du Progrès, une femme a, en effet, été légèrement blessée par un coup de feu, aux alentours de 10 heures, à proximité du collège privé Notre-Dame-des-Vallons (Saint-Sébastien).

Si l’origine du tir n’a pas été identifiée, les gendarmes ont été mobilisés sur place et quadrillent actuellement le secteur. En parallèle, un hélicoptère a survolé la zone à la recherche du suspect, toujours activement recherché. La victime, très choquée, est actuellement entendue par les forces de l’ordre.

Le collège a quant à lui été confiné toute la matinée. La gendarmerie assurera la sortie des classes cet après-midi. Une cellule psychologique a été ouverte dans l’établissement.