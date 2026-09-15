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Image d’illustration de la police nationale. © Tim Douet

Corps retrouvé carbonisé dans une voiture à Villeurbanne : un suspect écroué

  • par LR
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    • Plus de quatre mois après la découverte d’un corps carbonisé dans une voiture à Villeurbanne, un suspect a été mis en examen.

    Une personne a été mise en examen et placée en détention provisoire, plus de quatre mois après la découverte début mai d'un corps carbonisé dans une voiture à Villeurbanne, près de Lyon, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Lyon.

    Le parquet ne donne aucun détail supplémentaire sur cette arrestation. Un corps avait été retrouvé début mai dans une voiture incendiée à Villeurbanne, à l'issue d'une fusillade. Une enquête avait été ouverte pour "meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre en bande organisée".

    Le modus operandi avait traumatisé localement, rappelant les méthodes des trafiquants de drogue marseillais. Les trafics de drogue empoisonnent certains quartiers de la métropole de Lyon, avec une dizaine de narchomicides en 2026 dont plusieurs victimes collatérales. Interrogé par l'AFP, le parquet n'a pas précisé si ce dossier était bien lié au narcobanditisme.

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