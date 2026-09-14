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Hôtel de ville de Lyon
Hôtel de ville de Lyon © Romane Thevenot

Journées européennes du patrimoine : Hôtel de Ville, musées, jardins… La Ville de Lyon ouvre ses portes aux visiteurs

  • par LR

    • À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Lyon proposera une nouvelles fois aux visiteurs de découvrir ses sites, dont l’Hôtel de Ville.

    Le programme des Journées européennes du patrimoine s’annonce chargé dans la métropole lyonnaise. Cette année encore, la Ville de Lyon fera découvrir ses nombreux sites et bâtiments aux visiteurs, du 18 au 20 septembre. Ce sera notamment le cas de l’Hôtel de Ville, situé dans le 1er arrondissement, dont les salons seront ouverts de 10 heures à 18 heures. À cette occasion, les visiteurs pourront aussi échanger avec le carillonneur Charles Daisy et découvrir l’exposition Visages de la Résistance.

    Jardins, musées, bibliothèques...

    En parallèle, des visites seront proposées dans les nombreux jardins de la ville (jardin botanique, parc de Gerland, de la Cressonnière de Vaise et du parc zoologique), à la piscine de Vaise (9e arr.), aux Archives municipales avec la présentation de documents d’exception ou encore dans les mairies d’arrondissement. Dans les bibliothèques municipales, des ateliers de reliure et de restauration, une présentation des anciennes collections et du patrimoine du journal Le Progrès seront proposés. Côté musées, le Musée des Beaux-Arts (1er arr.), Gadagne (5e arr.), le macLYON (6e arr.) et le Musée de l’Automobile Henri Malartre (Rochetaillée-sur-Saône) auront aussi leur programme. Enfin, les visiteurs auront également la chance de découvrir les coulisses de l’auditorium de Lyon (3e arr.) et du théâtre des Célestins (2e arr.).

    L’Opéra de Lyon (1er arr.), les Subsistances (1er arr.), la Bourse du Travail (3e arr.), le Palais Saint-Jean (5e arr.)…Au total près de 155 lieux et équipements de Lyon participeront aux Journées européennes du patrimoine. Les réservations sont nécessaires.

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