Un TER percute une personne : la ligne Lyon-Clermont à l'arrêt ce matin

Un train a heurté une personne près de Vichy ce mardi matin. Le trafic est interrompu dans les deux sens sur la ligne Lyon-Clermont-Ferrand, avec une reprise désormais estimée à 9h30.

Le trafic des TER est fortement perturbé ce mardi matin sur la ligne Lyon-Clermont-Ferrand. Vers 7 heures, une personne a été heurtée par un train à proximité de Vichy, entraînant l’interruption de la circulation dans les deux sens.

Initialement annoncée pour 8h30, la reprise du trafic est désormais estimée à 9h30. Plusieurs gares sont concernées, notamment Lyon, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Lozanne, L’Arbresle, Tarare, Roanne, Saint-Germain-des-Fossés, Vichy, Riom-Châtel-Guyon et Clermont-Ferrand.