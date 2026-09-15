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Pompiers
Image d’illustration des sapeurs-pompiers. © Tim Douet

Trois pompiers agressés par un viticulteur lors d’une intervention dans le Beaujolais

  • par Corentin Lucas

    • Trois sapeurs-pompiers ont porté plainte contre un viticulteur de Denicé, dans le Beaujolais, après une intervention qui aurait dégénéré le 5 septembre dernier.

    Les faits se sont produits le samedi 5 septembre, peu avant 14h. Des sapeurs-pompiers ont été appelés dans une exploitation viticole de Denicé, dans le Beaujolais, pour prendre en charge une personne victime d’une altération de la conscience. Mais la situation aurait dégénéré au moment de la prise en charge de la victime.

    Selon les informations du Progrès, le propriétaire de l’exploitation aurait agressé et menacé les trois sapeurs-pompiers présents sur les lieux. Face à cette situation plus que délicate, ces derniers se seraient réfugiés à l’intérieur du bâtiment avant de terminer leur intervention.

    Les trois pompiers ont donc déposé plainte auprès de la gendarmerie de Villefranche-sur-Saône le 11 septembre, quelques jours après les faits. Une enquête a été ouverte.

    Lire aussi : Une énième caserne de pompiers du Rhône visée par une tentative de cambriolage

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