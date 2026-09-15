Drôme : la fréquentation touristique en baisse cet été

La Drôme a enregistré 4,2 millions de nuitées en juillet et août, soit 10 % de moins qu’en 2025. Canicule, incendies, coût des déplacements et baisse de la clientèle étrangère ont pesé sur la saison.

L’été 2026 aura été moins favorable au tourisme dans la Drôme. Selon le bilan de l’Agence d’attractivité du département, 4,2 millions de nuitées ont été enregistrées en juillet et août, soit une baisse de 10 % sur un an. Un niveau toutefois comparable à celui de 2019, après plusieurs années particulièrement dynamiques.

Pour les professionnels, les conditions de l’été ont pesé sur l’activité. Six acteurs du tourisme sur dix disent avoir constaté une baisse de leur fréquentation. La clientèle française, majoritaire, a notamment raccourci ses séjours et réduit ses dépenses. Le coût du carburant et des péages aurait conduit certains vacanciers à arbitrer davantage leurs dépenses, au détriment notamment des restaurants et des activités payantes.

La clientèle étrangère a également diminué. Si les Allemands et les Suisses sont restés présents, les touristes néerlandais et belges, habituellement nombreux dans le département, sont venus moins nombreux. La canicule et les incendies, mais aussi la concurrence de destinations moins coûteuses comme l’Espagne ou le Portugal, pourraient expliquer cette baisse.

Conséquence : les activités gratuites ont davantage séduit les visiteurs, à l’image des randonnées, des baignades ou des marchés. L’Agence d’attractivité souhaite désormais adapter l’offre, notamment en développant des hébergements climatisés ou équipés de piscines.