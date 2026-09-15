Actualité
Visite au chateau de Montélimar dans la Drôme (@DR)

Drôme : la fréquentation touristique en baisse cet été

  • par La Rédaction

    • La Drôme a enregistré 4,2 millions de nuitées en juillet et août, soit 10 % de moins qu’en 2025. Canicule, incendies, coût des déplacements et baisse de la clientèle étrangère ont pesé sur la saison.

    L’été 2026 aura été moins favorable au tourisme dans la Drôme. Selon le bilan de l’Agence d’attractivité du département, 4,2 millions de nuitées ont été enregistrées en juillet et août, soit une baisse de 10 % sur un an. Un niveau toutefois comparable à celui de 2019, après plusieurs années particulièrement dynamiques.

    Pour les professionnels, les conditions de l’été ont pesé sur l’activité. Six acteurs du tourisme sur dix disent avoir constaté une baisse de leur fréquentation. La clientèle française, majoritaire, a notamment raccourci ses séjours et réduit ses dépenses. Le coût du carburant et des péages aurait conduit certains vacanciers à arbitrer davantage leurs dépenses, au détriment notamment des restaurants et des activités payantes.

    La clientèle étrangère a également diminué. Si les Allemands et les Suisses sont restés présents, les touristes néerlandais et belges, habituellement nombreux dans le département, sont venus moins nombreux. La canicule et les incendies, mais aussi la concurrence de destinations moins coûteuses comme l’Espagne ou le Portugal, pourraient expliquer cette baisse.

    Conséquence : les activités gratuites ont davantage séduit les visiteurs, à l’image des randonnées, des baignades ou des marchés. L’Agence d’attractivité souhaite désormais adapter l’offre, notamment en développant des hébergements climatisés ou équipés de piscines.

    à lire également
    Rhône : il met le feu à une maison pour un différend avec un membre de la famille

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : il met le feu à une maison pour un différend avec un membre de la famille 11:44
    Idir Boumertit, maire (LFI) de Vénissieux
    Municipales à Vénissieux : "Je trouve qu’il y a deux poids, deux mesures", dénonce le maire Idir Boumertit  11:20
    Drôme : la fréquentation touristique en baisse cet été 11:11
    Pompiers
    Trois pompiers agressés par un viticulteur lors d’une intervention dans le Beaujolais 10:27
    Rhône : les casernes de pompiers renforcent leur sécurité après une série de vols 09:58
    d'heure en heure
    police Lyon
    Corps retrouvé carbonisé dans une voiture à Villeurbanne : un suspect écroué 09:36
    train TER
    Un TER percute une personne : la ligne Lyon-Clermont à l'arrêt ce matin 09:02
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Scrutin municipal remis en cause à Vénissieux et Vaulx-en-Velin : pourquoi ces annulations ne sont pas une exception 08:47
    Lyon : les HCL organisent une semaine de prévention contre la mort inattendue du nourrisson 08:14
    Jean-Luc Mélenchon
    Demande d'annulation de deux victoires LFI aux municipales près de Lyon : Mélenchon dénonce "des manipulations politiques" 07:42
    Lyon soleil
    Un mardi estival et chaud à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus 07:14
    Jérémie Bréaud
    Jérémie Bréaud estime que Jean-Michel Aulas a "fait amende honorable" 07:00
    Un cortège de mariage sème "la zizanie" à Décines : 17 procès-verbaux dressés 14/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut