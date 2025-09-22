Culture
L’Éventail de fer © Nicolas Boudier

Rentrée culturelle : le Théâtre Nouvelle Génération en phase de transition

  • par Werner Perdrix

    • Depuis le 1er juillet, c’est Odile Grosset-Grange qui a pris la suite de Joris Mathieu à la tête du centre dramatique national de Lyon. D’où le fait que l’on ne connaît qu’une partie de la programmation de la saison pour laisser le temps – et de l’argent – à la nouvelle arrivante de s’emparer du premier semestre 2026.

    En janvier, elle présentera sa mise en scène de Cartoon au sujet de personnages dotés de superpouvoirs. D’ici là, il y aura une fête et deux spectacles dans l’enceinte du TNG Vaise (aucun aux Ateliers Presqu’île).

    L’Éventail de fer (du 2 au 5 octobre)

    C’est sous le statut de directeur de sa compagnie presque trentenaire Haut et Court que Joris Mathieu foule à nouveau le plateau (tout récemment et profondément rénové) du TNG. Il présente un projet très singulier mené avec le GuoGuang Opera Company de Taiwan, gardien du temps de l’art théâtral de cet État autonome que la Chine considère comme son territoire. Ce travail est inspiré d’un roman du XVe siècle, La Pérégrination vers l’Ouest de Wu Cheng’en dans lequel une petite fille est angoissée du monde à venir. Un thème qui va comme un gant à Joris Mathieu qui n’a cessé de s’intéresser aux futurs abîmés et aux dystopies. Avec Nicolas Boudier, et en présence de ses acteurs fidèles, il signe le dispositif scénique, la création lumières pour développer un théâtre optique sur cette fable créée au cœur de l’été à Taipei.

    La Fin du présent © Invivo

    La Fin du présent (du 19 au 21 novembre)

    Julien Dubuc est presque né au TNG tant il y a présenté de spectacles inventifs en réalité virtuelle (Les Aveugles) ou emmenant les enfants dans un monde sous-marin (Céto). Pour cette création avec son collectif InVivo, il adapte trois courtes pièces de Maeterlinck comme autant de séquences qui se dérouleront dans le hall, en salle puis sur le plateau du théâtre, un casque audio vissé sur les oreilles pour s’immerger dans le monde des absents. Tout un programme !

    Mais tout commence donc par une fête le samedi 20 septembre. Le TNG donne rendez-vous gratuitement à ses spectateurs pour découvrir les coulisses et les artistes de ce lieu plus que jamais dédié au jeune public dans la continuité de ce qu’a été l’emblématique TJA, Théâtre des Jeunes Années de Michel Dieuaide et Maurice Yendt. Odile Grosset-Grange s’est entourée, pour son premier mandat de quatre ans, de l’auteur britannique brillant et acide Mike Kenny ainsi que de Pauline Sales et le Lyonnais Antonio Carmona, de la comédienne Camille Blouet, de la compagnie Entre eux deux rives et de la metteuse en scène Estelle Savasta.

    www.tng-lyon.fr

