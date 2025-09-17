Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : la police disperse un rassemblement pro-Palestine en marge du salon de l’Alyah

  • par La Rédaction

    • Un rassemblement en soutien à Gaza a eu lieu mardi après-midi près du salon de l’Alyah, organisé à Lyon. La police est intervenue pour empêcher tout débordement.

    Mardi 9 septembre, le salon de l’Alyah, destiné à informer les juifs français souhaitant immigrer en Israël, s’est tenu dans le 6e arrondissement de Lyon. À l’appel de plusieurs organisations, une centaine de militants pro-Palestine se sont réunis dès 16 heures aux Charpennes pour protester contre l’événement.

    Un dispositif policier, incluant une unité de CRS, a empêché les manifestants d’accéder au site. Selon nos confrères du Progrès, repoussés, les manifestants se sont dirigés vers le consistoire israélite rue Duguesclin, où la police a de nouveau dispersé le rassemblement en fin de journée. Aucune interpellation n’a été recensée.

    à lire également
    Rue de la République
    La Ville de Lyon et la Métropole débloquent 80 000 € pour "préserver le dynamisme économique" en Presqu'île

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rue de la République
    La Ville de Lyon et la Métropole débloquent 80 000 € pour "préserver le dynamisme économique" en Presqu'île 14:46
    police Lyon
    Lyon : la police disperse un rassemblement pro-Palestine en marge du salon de l’Alyah 14:07
    Rentrée culturelle : le théâtre de L’Élysée, cour et jardin 13:31
    Exposition photo : quand la danse fait corps avec la ville 12:55
    Police Municipale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : une rumeur d’attaque au couteau provoque un vent de panique 12:12
    d'heure en heure
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    "Nous sommes dans les starting-blocks" : à Lyon les syndicats s'attendent à une très forte mobilisation jeudi 11:47
    En maternelle, les gestes barrière semblent difficilement applicables
    Villeurbanne : une matinée dédiée aux parents et aux assistantes maternelles ce vendredi 11:39
    La tournée du Climat et de la Biodiversité passera par deux villes d'Isère 10:51
    Risque d'incendie : 80 % des entrepôts inspectés par l'État dans la région sont non-conformes 10:10
    La Duchère © tim douet_007
    Journées du Patrimoine : les quartiers prioritaires de la ville mis à l'honneur dans le Rhône 09:27
    Police voitures Lyon
    Lyon : deux voleurs à la roulotte maîtrisés après avoir agressé des policiers 08:52
    bus, TCL, Lyon, transports en commun
    Grève du 18 septembre : la circulation des TCL à Lyon très peu impactée 08:32
    JO 2030 : un collectif citoyen saisit la justice pour demander un débat public sur la tenue de la compétition 08:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut