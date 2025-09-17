Lyon : la police disperse un rassemblement pro-Palestine en marge du salon de l’Alyah

Un rassemblement en soutien à Gaza a eu lieu mardi après-midi près du salon de l’Alyah, organisé à Lyon. La police est intervenue pour empêcher tout débordement.

Mardi 9 septembre, le salon de l’Alyah, destiné à informer les juifs français souhaitant immigrer en Israël, s’est tenu dans le 6e arrondissement de Lyon. À l’appel de plusieurs organisations, une centaine de militants pro-Palestine se sont réunis dès 16 heures aux Charpennes pour protester contre l’événement.

Un dispositif policier, incluant une unité de CRS, a empêché les manifestants d’accéder au site. Selon nos confrères du Progrès, repoussés, les manifestants se sont dirigés vers le consistoire israélite rue Duguesclin, où la police a de nouveau dispersé le rassemblement en fin de journée. Aucune interpellation n’a été recensée.